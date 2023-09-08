Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче сборной России с олимпийской сборной Египта

- Как оцените игру резервной сборной с олимпийской командой Египта?

- Первый тайм был удручающий.

- С чем это связываете?

- То ли погодные условия сказались, то ли те ребята, кто впервые вышел играть за сборную, а таких было много, оказались психологически не готовы к этому. Не было скоростей, игровой динамики. Наша команда допускала много технических ошибок. Отсюда пропущенный мяч, при котором были тоже допущены тактические ошибки, когда наши футболисты не контролировали игроков соперника в тех зонах, откуда был забит мяч. В целом, преимущество было у египтян.

- Что скажете по второму тайму?

- Во втором тайме Карпин, видимо, объяснил, что такое сборная и как необходимо действовать. Он сделал пять замен, которые изменили ситуацию. Была повышена игровая динамика, было много переходов из одной фазы в другую у обеих команд. Мы стали больше атаковать, больше прессинговали. Все стали делать правильнее, быстрее и надежнее. Наш прессинг заставил вратаря соперника ошибиться, и мы сравняли счет. Дальше атаки шли в обе стороны.

- Как вам сборная Египта по сравнению с нашей?

- Я бы не сказал, что мы выделялись на фоне соперника в каких-то компонентах. В плане технической оснащенности, египтяне показали себя достойной командой. С точки зрения физики – тоже. Поэтому мы получили хороший учебный материал и можем сказать, что у нас очень много работы с ближайшим резервом.

- Как вам игра Агкацева? Видите в нем будущего первого номера нашей сборной?

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- Трудно сказать. Он допускал ошибки, но больше запомнился, как голкипер, который выручал, действовал очень умело, поэтому получил повязку капитана после ухода Хлусевича. Но говорить о его будущем пока сложно.

- Как вам практика разделения сборной на две группы?

- Так сложилась ситуация. Нам не до жиру сейчас. Есть предложения о матчах, мы им воспользовались. Это разделение даст возможность тренерскому штабу посмотреть на ребят, понять, кто есть кто. Это не худший вариант, когда много кандидатов в национальную команду будут проверены.

- То есть даже такие матчи нужны нашей сборной?

- Конечно. В данной ситуации любые матчи с любым соперником необходимы.

- На игру с Катаром, в которой будет участвовать основа, какие прогнозы?

- Прогнозы стоит делать тогда, когда люди заинтересованы в конечном результате. Это дает возможность двигаться по таблице. А сейчас важно посмотреть на футболистов после долгого перерыва, на их состояние, есть ли общая динамика развития или только отдельные футболисты готовы проявлять себя на высоком уровне. А Катар мы видели на чемпионате мира, поэтому хотелось бы, чтобы наша сборная проявила себя в наилучшем свете.

Елена Григорьевская