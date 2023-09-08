Мелёхин: «Сразу почувствовали, что в Египте другая температура»

Защитник сборной России Виктор Мелёхин пообщался с представителями СМИ после контрольной встречи с олимпийской сборной Египта. Матч завершился со счетом 1:1.

«Мы приехали, сразу почувствовали, что другая температура. В принципе, я вышел на 30 минут, нормально себя чувствую», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что 11 сентября сборные России и Египта проведут еще один поединок. Затем подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Катара.

Сборная России может проводить только товарищеские игры из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.