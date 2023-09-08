Бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги выездного товарищеского матча сборной России против олимпийской сборной Египта (1:1).

- Ребята в сборной России есть талантливые и интересные, – сказал Байдачный. – Но нужно время, чтобы команда сыгралась и так далее. Я думаю, ребят просматривали в этой игре. Это ещё не готовая команда.

- Можно ли сыграться, когда такая большая текучка состава?

- Да спешить нам некуда. У нас нет чемпионата мира, мы же не участвуем в чемпионате Европы. Как говорится, есть время всех просмотреть и дать всем возможность себя проявить. Надо наиграть команду в товарищеских матчах – другого пути нету. Раз доверяют молодёжи, значит, делают всё правильно. Два фланга во втором тайме были очень хорошие – Оганесян и Салтыков. Но в обороне проигрывали в индивидуальных единоборствах, в отборе действовали не очень хорошо, и это настораживает. Да, есть несыгранность, но всё равно футболисты должны быть быстрые, умеющие отбирать мяч. Поэтому концовка получилась такая, что могли пропустить. Ещё две-три минуты – и египтяне забили бы свой второй гол.

- Но в целом второй получился получше?

- Его концовка смазалась, а большая часть второго тайма была неплохой.