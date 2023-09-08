Паредес высказался о Месси

Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о победе над национальной командой Эквадора в матче отборочного раунда чемпионата мира – 2026. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Лионель Месси.

«Отбор в Южной Америке всегда очень непростой турнир. Нам повезло, что за Аргентину играет Месси, наслаждайтесь этим. Рад за него и за нас. У меня нет сомнений, что Лионель лучший в истории и будет оставаться им еще долгие годы», - передает слова полузащитника пресс-служба «альбиселесте».

Следующий поединок в квалификации Аргентина проведет на выезде против Боливии.