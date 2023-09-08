Месси оторвался от Роналду и подобрался к рекорду Жуниньо

В матче отборочного цикла чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины на домашнем стадионе в Буэнос-Айресе принимала национальную команду Эквадора. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар на 78-й минуте. Этот гол стал для 36-летнего форварда 65-м со штрафного в карьере. По данному показателю Лионель сравнялся с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом.

Месси оторвался по голам со штрафных от португальца Криштиану Роналду. На счету 38-летнего форварда 60 таких голов.

Лидером по этому показателю является бразилец Жуниньо Пернамбукано. Он реализовал 77 штрафных ударов.