Агкацев оценил игру сборной России против Египта

Голкипер национальной команды России Станислав Агкацев высказался о вчерашнем товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта.

«Тяжелая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Ребята все старались. Для первого матча в таком составе – нормально», - передает слова вратаря пресс-служба РФС.

Напомним, что товарищеская встреча завершилась со счетом 1:1. Сборная России проведет против египтян еще один матч в ближайшие дни, а затем померяется силами с национальной командой Катара.