Месси впервые с 2014 года заменили в матче сборной Аргентины

На стадионе в Буэнос-Айресе состоялся поединок отборочного раунда чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Эквадора. Хозяева отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол со штрафного забил форвард Лионель Месси.

Стоит отметить, что автора победного гола заменили на 89-й минуте встречи. Месси был заменен в официальной игре сборной Аргентины впервые с 2014 года. Это был матч чемпионата мира – 2014 против Нигерии, в котором Лео оформил дубль.

Следующий поединок отборочного раунда сборная Аргентины проведет против Боливии на выезде. Встреча состоится 12 сентября.