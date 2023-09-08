«Это предмет гордости для меня»: ди Мария рассказал о поступке Месси

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о поединке отбора чемпионата мира – 2026 против Эквадора. «Альбиселесте» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси со штрафного удара.

«Мы рады, что одержали победу. Это самое главное для нас. Мы знаем, что матчи в квалификации всегда непростые. Постараемся прибавить во встрече с Боливией.

Месси передал мне повязку капитана. Это предмет гордости для меня, что-то особенное. Мне было приятно», - передает слова Анхеля пресс-служба «альбиселесте».

В следующем матче квалификации Аргентина на выезде сыграет против Боливии. Встреча состоится 12 сентября.