Месси: «Аргентина - действующий чемпион мира, все хотят нас победить»

Лидер национальной команды Аргентины Лионель Месси прокомментировал домашнюю победу над сборной Эквадора в матче отборочного цикла ЧМ-2026.

«Мы ждем сложных матчей в квалификации. Против Эквадора была именно такая игра. Я немного устал, но чувствую себя отлично. Аргентина – действующий чемпион мира, поэтому все хотят нас победить. Мы же будем продолжать сражаться и готовиться к следующему мундиалю», - передает слова 36-летнего нападающего пресс-служба «альбиселесте».

Матч завершился минимальной победой Аргентины со счетом 1:0. Месси забил единственный мяч, реализовав штрафной удар на 78-й минуте. Этот гол стал для нападающего 104-м в составе команды.

Аргентина победила Эквадор благодаря эффектному голу Месси