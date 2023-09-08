Месси забил 104-й гол за сборную Аргентины

В поединке квалификационного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Эквадора на своем поле в Буэнос-Айресе. Хозяева поля отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе действующих чемпионов мира забил 36-летний звездный форвард Лионель Месси, выступающий на клубном уровне за американский «Интер Майами». Нападающий эффектно реализовал штрафной удар под занавес встречи. Этот мяч стал 104-м для Лео в футболке национальной команды.

Следующий матч подопечные Лионеля Скалони сыграют на выезде против Боливии. Встреча состоится 12 сентября.