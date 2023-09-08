Аргентина победила Эквадор благодаря эффектному голу Месси

Минувшей ночью состоялся поединок отборочного раунда чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Эквадора.
Матч прошел в Буэнос-Айресе и завершился минимальной победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар на 78-й минуте.
Следующий матч аргентинская команда проведет против Боливии на выезде. Игра состоится во вторник, 12 сентября.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель78'
Мартинес Эмилиано•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас•Тальяфико Николас•Де Пауль Родриго•Фернандес Энцо•Макаллистер Алексис 77' (Альварес Хулиан ( 77' ) •Месси Лионель 89' (Паласиос Эсекиэль ( 89' ) •Мартинес Лаутаро 77' (Паредес Леандро ( 77' 82') •Гонсалес Николас 62' (Ди Мария Анхель ( 62' )
Галиндес Эрнан•Торрес Феликс 81' (Пресиадо Анхело ( 81' ) •Арболеда Роберт•Пачо Вильям•Уртадо Хосе 81' (Мена Анхель ( 81' ) •Эступиньян Первис•Сифуэнтес Хосе 61' 68' (Ортис Хулио ( 68' ) •Груэсо Карлос•Кайседо Мойсес•Плата Гонсало 67' (Родригес Кевин II ( 67' ) •Валенсия Эннер
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