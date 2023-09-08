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Чемпионат мира 2026

Аргентина победила Эквадор благодаря эффектному голу Месси

08 Сентября 2023 • 07:19 Комментировать
Аргентина
1:0
Эквадор
окончен

Минувшей ночью состоялся поединок отборочного раунда чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Эквадора.

Матч прошел в Буэнос-Айресе и завершился минимальной победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар на 78-й минуте.

Следующий матч аргентинская команда проведет против Боливии на выезде. Игра состоится во вторник, 12 сентября.

Протокол игры  
Аргентина1:0Эквадор
(1:0) Месси Лионель78'  
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро КристианОтаменди НиколасТальяфико НиколасДе Пауль РодригоФернандес ЭнцоМакаллистер Алексис   77' (Альварес Хулиан (   77' ) Месси Лионель   89' (Паласиос Эсекиэль (   89' ) Мартинес Лаутаро   77' (Паредес Леандро (   77'   82') Гонсалес Николас   62' (Ди Мария Анхель (   62' )
Запасные: Медина ФакундоГарначо АлехандроМонтьель ГонсалоГидо РодригесПесселья ХерманБенитес ВальтерАрмани ФранкоКорреа Анхель
Галиндес ЭрнанТоррес Феликс   81' (Пресиадо Анхело (   81' ) Арболеда РобертПачо ВильямУртадо Хосе   81' (Мена Анхель (   81' ) Эступиньян ПервисСифуэнтес Хосе   61'   68' (Ортис Хулио (   68' ) Груэсо КарлосКайседо МойсесПлата Гонсало   67' (Родригес Кевин II (   67' ) Валенсия Эннер
Запасные: Алсивар ХордиХулио ДжоянОрдоньес ХоэльJhoanner ChavezLeonardo RealpeДомингес АлександерРамирес Мойсес
 
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Эквадора
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