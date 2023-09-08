Аргентина победила Эквадор благодаря эффектному голу Месси

Минувшей ночью состоялся поединок отборочного раунда чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Эквадора.

Матч прошел в Буэнос-Айресе и завершился минимальной победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар на 78-й минуте.

Следующий матч аргентинская команда проведет против Боливии на выезде. Игра состоится во вторник, 12 сентября.