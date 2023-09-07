Даниил Денисов: «Мы играли за свою страну»

Защитник московского «Спартака» и национальной сборной России Даниил Денисов высказался о прошедшем товарищеском матче против олимпийской сборной Египта, который завершился вничью со счётом 1:1.

Игрок отметил, что ему комфортнее было бы играть в Москве, так как были трудности с погодными условиями, полем и дорогой, которая заняла два часа.

«Сегодня были болельщики. Им огромное спасибо. Не знаю, как много смотрело по телевизору. Но надеюсь, что много. Мы играли за свою страну», - приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, что второй матч между командами состоится в понедельник, 11 сентября.