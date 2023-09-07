Гаджиев назвал ничью сборной России закономерной

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил ничью сборной России в первом матче против олимпийской сборной Египта. Он прошёл в четверг вечером в египетском городе Суэц.

«Первый тайм был не очень понятен. Во втором тайме, особенно в самом начале, я думаю, они стали играть с куда большей отдачей. Чаще стали выигрывать борьбу, закономерно отыграли один мяч, могли забить второй. Но в концовке подсели», - делится Гаджиев со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что счёт в прошедшей игре хозяева поля открыли на седьмой минуте. Но в самом начале второго тайма молодой форвард «Оренбурга» Степан Оганесян после ошибки голкипера египтян паритет восстановил – 1:1.

«Результат закономерный, египтяне и в конце могли забивать, но Россия хороша была в обороне, особенно вратарь», - добавил Гаджиев.

Вторая игра с египетской олимпийской сборной запланирована на 11 сентября – это грядущий понедельник.

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