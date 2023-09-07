Карпин: Ещё имена не всех игроков запомнил

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о трудностях с запоминанием имён игроков национальной команды.

Специалист отметил, что ещё не запомнил всех футболистов по имени, так как это сложно.

«Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис (прим. - Луис Мартинес - тренер по физподготовке) сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что на сентябрьские сборы национальной команды были вызваны 49 игроков.

Сегодня, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче сыграли вничью с олимпийской сборной Египта (1:1).