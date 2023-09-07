Колосков: «Главное, что сборная не проиграла»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил минувший матч сборной России против олимпийской команды Египта. Игра состоялась вечером 7 сентября в египетском городе Суэц.

«С точки зрения объективного болельщика, матч был хорошим. Главная цель достигнута — команда сыграла, а главный тренер познакомился с футболистами», - делится Колосков для «РБ Спорт».

Напомним, что 11 сентября россиян ждёт второй матч против египетских олимпийцев, а 12 сентября состоится матч против участника мундиаля 2022 года, сборной-хозяйки турнира – команды Катара.

«Ещё сборная не проиграла, что тоже очень важно. И индивидуально наши, мне кажется, сильнее египтян были», - добавляет Колосков.