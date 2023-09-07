Хлусевич: За сборную всегда хочется играть

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об игре за национальную сборную России.

Сегодня, 7 сентября, национальная команда провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта, который завершился со счётом 1:1.

Спартаковец заявил, что ему всегда хочется играть за сборную, к тому же это сильно мотивирует.

«Матч был важен, потому что играла молодёжь. Это будущее страны, молодое поколение. Так что, конечно, они нужны», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Стоит отметить, что 22-летний футболист вышел на поле с капитанской повязкой.