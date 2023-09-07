Карпин подвёл итоги матча против олимпийской сборной Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о прошедшем товарищеском матче национальной команды против олимпийской сборной Египта.

«Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имён, но такое недопустимо», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что российская сборная пропустила уже на седьмой минуте, а в начале второго тайма смогла отыграться благодаря голу вышедшему на замену Степану Оганесяну.

Второй поединок между этими сборными состоится уже в понедельник, 11 сентября, в городе Суэц на одноимённом стадионе.