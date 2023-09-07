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Мостовой - о матче сборной России против олимпийской сборной Египта: Даже счёт не знаю

07 Сентября 2023 • 22:00 Комментировать
Египет (олимп)
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и олимпийской сборной Египта, который завершился вничью со счётом 1:1.

Экс-игрок сборной России отметил, что не смотрел игру национальной команды и даже не знает счёт, ведь этот поединок не представлял для него никакого интереса.

«Сейчас вообще любой игрок РПЛ может оказаться в национальной сборной. Что там смотреть? Я не понял, зачем все это», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Второй матч между сборными состоится 11 сентября на том же стадионе в Суэце. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой олимпийская сборная Египта
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