Мостовой - о матче сборной России против олимпийской сборной Египта: Даже счёт не знаю

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и олимпийской сборной Египта, который завершился вничью со счётом 1:1.

Экс-игрок сборной России отметил, что не смотрел игру национальной команды и даже не знает счёт, ведь этот поединок не представлял для него никакого интереса.

«Сейчас вообще любой игрок РПЛ может оказаться в национальной сборной. Что там смотреть? Я не понял, зачем все это», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Второй матч между сборными состоится 11 сентября на том же стадионе в Суэце.