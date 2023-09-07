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Молодёжь Карпина погуляла в Африке и отскочила в концовке: сборная России сыграла лишь вничью с олимпийской сборной Египта

07 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать (2)
Египет (олимп)
1:1
РОССИЯ
окончен

В своём первом сентябрьском товарищеском матче сборная России встречалась на выезде в Суэце с олимпийской сборной Египта (до 23 лет), которая отобралась на XXXIII Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Протокол игры  
Египет (олимп)1:1РОССИЯ
(1:0) Мажер Билал7'  
  47'Оганесян Степан (1:1)
Сеха МохамедЭль-Маграби МохамедЭйд Ахмед  41'Сабер МахмудМажер БилалКока Ахмед ХассанМохамед ХатемОтта Ахмед АлефРафаат ХалилШехата МохамедТарек Мохамед
Запасные: Бадр АрабиЗаазаа АлиХамди МохамедХаваш АхмедАдель ИбрахимБаша СалахФавзи АхмедСаад МостафаАбдель Наби АхмедАтеф АбдельрахманАшраф ГоссамАвад Халед МохамедФайед ОмарГехад МахмудСамир Мохамед
Агкацев СтаниславАлександров ВикторЛангович Андрей  53'Литвинов Вячеслав  57'Прохин ДанилаКоваленко Александр II  41'Хлусевич ДаниилВасильев Дмитрий АлексеевичГладышев ЯрославМусаев ТамерланКузнецов Даниил
Запасные: Мелёхин ДенисПогостнов ЕгорСалтыков НикитаВахания ИльяКравцов КириллМихайлов ЯрославШитов ВладиславЕрмаков НикитаОганесян СтепанДенисов ДаниилТороп Владислав
07 сентября.

В 2011 году ненадолго была возрождена вторая сборная России, которая провела в том числе два матча против олимпийской сборной Беларуси. А сейчас основная сборная России находится в таком положении, что вынуждена искать спарринг-соперников из неосновных сборных других стран. На сентябрь вот удалось договориться о двух матчах с олимпийской сборной Египта и об одной игре против главной сборной Катара.

Порядка полусотни футболистов вызвал в национальную команду Валерий Карпин на сентябрьский сбор. Приличное количество, правда? Но в трёх матчах с учётом большого количества замен можно всем из них дать какое-то игровое время. Вроде как была договорённость, что против египетской команды (до 23 лет) выйдут плюс-минус сверстники со стороны сборной России. И это было соблюдено Карпиным.

На старте матча россияне действовали первым номером, активен был левый фланг Хлусевича. И на четвёртой минуте удалось создать почти что голевой момент. После вброса аута Мусаев придержал мяч в чужой штрафной и откатил его на Кузнецова, чей удар в правый нижний угол поймал Мохамед Сеха.

Впрочем, египтяне вскоре оказались куда более эффективны, реализовав первую же свою заметную атаку. Сабер получил передачу от партнёра на левом полуфланге, прострелил в центр, и три игрока сборной России пассивно оказались не у дел, в том числе Александров, позволивший Мажеру беспрепятственно переправить мяч в сетку (1:0).

Дальше игра шла весьма блеклая и непривлекательная. Сборной России, конечно, не хватало сыгранности. Футболисты из разных клубов впервые появились в таком сочетании на поле, поэтому всё логично. Возможно, ещё влияла египетская жара. Днём в Суэце столбики термометров поднимались до 39 градусов Цельсия, а вечером опускались весьма неохотно.

В конце первого тайма сборная России активизировалась и стала осуществлять доставки в чужую штрафную площадь. Но, в общем-то, это так и осталось пшиком без дивидендов. По итогам первого тайма статистика ударов (в створ) имела вид 1(1) – 2(1). По угловым же счёт был 1:2. Владение мячом – 52 процента на 48.

В перерыве в составе сборной России произошло пять замен, и два свежих футболиста оперативно поработали, чтобы сравнять счёт. Салтыков воспользовался тем, что Сеха далеко отпустил от себя мяч, и нанёс удар, который вратарь соперника отразил, однако на добивании удачно действовал Оганесян (1:1). На 48-й минуте Кравцов метров с тринадцати после прострела с левого края вратарской от Ермакова запустил мяч выше цели.

На 62-й минуте Салтыков, казалось, простреливал из зоны правого инсайда, и Сеха тоже так подумал, но по факту мяч пошёл в ближний угол створа. Вратарь сборной Египта всё же успел перестроить свои планы и ногой выбил мяч на угловой. Через несколько минут Шитов после передачи от Ермакова пробивал с подступов к штрафной площадке – Сеха снова отразил сферу на корнер.

Обе команды во втором тайме после замен у тех и у других стали действовать поосновательнее. «Фараоны» вот поддавили под 70-ю минуту, и Агкацеву пришлось справляться со средней опасности ударом Сабера. А вообще, явно не хватало согласованности с защитниками вратарю «Краснодара», но и у других ворот Сеха допускал ошибки. После одного из угловых оплошность вратаря чуть не стоила хозяевам пропущенного гола, однако Хлусевич дважды попал в штангу, плюс Мелёхин пробил выше створа.

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В концовке преимущественно египтяне занимались позиционными атаками и зарабатывали стандартные положения, а в добавленное время сборной России повезло не пропустить второй мяч и не проиграть. Хамди со штрафного попал в левую штангу, и ещё дважды гостей спас Агкацев. В итоге в Суэце была зафиксирована ничья 1:1. Впереди у россиян повторная встреча с олимпийской сборной Египта, а также вояж в Катар к хозяевам чемпионата мира 2022 года.

Кирилл Иванцов

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Сборная России олимпийская сборная Египта
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
07 Сентября 2023 в 22:18
ай пяток штук в канцовачке магли забиць фараоны.. но не забили же.. так шта мы на правельнам путю.. карпуха жги дальше.. А-ха-ха-ха! )))
Oleg-Chelsea
07 Сентября 2023 в 21:11
Команда караул. Я уже где-то рад, что нас забанили. С таким футболом лучше вообще не появляться((( Реально, отскочили в конце.
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