Молодёжь Карпина погуляла в Африке и отскочила в концовке: сборная России сыграла лишь вничью с олимпийской сборной Египта

В своём первом сентябрьском товарищеском матче сборная России встречалась на выезде в Суэце с олимпийской сборной Египта (до 23 лет), которая отобралась на XXXIII Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В 2011 году ненадолго была возрождена вторая сборная России, которая провела в том числе два матча против олимпийской сборной Беларуси. А сейчас основная сборная России находится в таком положении, что вынуждена искать спарринг-соперников из неосновных сборных других стран. На сентябрь вот удалось договориться о двух матчах с олимпийской сборной Египта и об одной игре против главной сборной Катара.

Порядка полусотни футболистов вызвал в национальную команду Валерий Карпин на сентябрьский сбор. Приличное количество, правда? Но в трёх матчах с учётом большого количества замен можно всем из них дать какое-то игровое время. Вроде как была договорённость, что против египетской команды (до 23 лет) выйдут плюс-минус сверстники со стороны сборной России. И это было соблюдено Карпиным.

На старте матча россияне действовали первым номером, активен был левый фланг Хлусевича. И на четвёртой минуте удалось создать почти что голевой момент. После вброса аута Мусаев придержал мяч в чужой штрафной и откатил его на Кузнецова, чей удар в правый нижний угол поймал Мохамед Сеха.

Впрочем, египтяне вскоре оказались куда более эффективны, реализовав первую же свою заметную атаку. Сабер получил передачу от партнёра на левом полуфланге, прострелил в центр, и три игрока сборной России пассивно оказались не у дел, в том числе Александров, позволивший Мажеру беспрепятственно переправить мяч в сетку (1:0).

Дальше игра шла весьма блеклая и непривлекательная. Сборной России, конечно, не хватало сыгранности. Футболисты из разных клубов впервые появились в таком сочетании на поле, поэтому всё логично. Возможно, ещё влияла египетская жара. Днём в Суэце столбики термометров поднимались до 39 градусов Цельсия, а вечером опускались весьма неохотно.

В конце первого тайма сборная России активизировалась и стала осуществлять доставки в чужую штрафную площадь. Но, в общем-то, это так и осталось пшиком без дивидендов. По итогам первого тайма статистика ударов (в створ) имела вид 1(1) – 2(1). По угловым же счёт был 1:2. Владение мячом – 52 процента на 48.

В перерыве в составе сборной России произошло пять замен, и два свежих футболиста оперативно поработали, чтобы сравнять счёт. Салтыков воспользовался тем, что Сеха далеко отпустил от себя мяч, и нанёс удар, который вратарь соперника отразил, однако на добивании удачно действовал Оганесян (1:1). На 48-й минуте Кравцов метров с тринадцати после прострела с левого края вратарской от Ермакова запустил мяч выше цели.

На 62-й минуте Салтыков, казалось, простреливал из зоны правого инсайда, и Сеха тоже так подумал, но по факту мяч пошёл в ближний угол створа. Вратарь сборной Египта всё же успел перестроить свои планы и ногой выбил мяч на угловой. Через несколько минут Шитов после передачи от Ермакова пробивал с подступов к штрафной площадке – Сеха снова отразил сферу на корнер.

Обе команды во втором тайме после замен у тех и у других стали действовать поосновательнее. «Фараоны» вот поддавили под 70-ю минуту, и Агкацеву пришлось справляться со средней опасности ударом Сабера. А вообще, явно не хватало согласованности с защитниками вратарю «Краснодара», но и у других ворот Сеха допускал ошибки. После одного из угловых оплошность вратаря чуть не стоила хозяевам пропущенного гола, однако Хлусевич дважды попал в штангу, плюс Мелёхин пробил выше створа.

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В концовке преимущественно египтяне занимались позиционными атаками и зарабатывали стандартные положения, а в добавленное время сборной России повезло не пропустить второй мяч и не проиграть. Хамди со штрафного попал в левую штангу, и ещё дважды гостей спас Агкацев. В итоге в Суэце была зафиксирована ничья 1:1. Впереди у россиян повторная встреча с олимпийской сборной Египта, а также вояж в Катар к хозяевам чемпионата мира 2022 года.

Кирилл Иванцов