Зиньковский: «Главное ожидание от матча в Катаре – провести хорошую игру»

Полузащитник «Спартака» и российской сборной Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча против Катара.

«Главное ожидание от матча в Катаре – провести хорошую игру. Главное, чтобы ни с нашей, ни с противоположной стороны никто не травмировался. Надо провести качественный матч, сыграться с ребятами, ну и выиграть постараться», – заявил хавбек «красно-белых» в интервью Metaratings.ru. Также Зиньковский рассказал, что соскучился по национальной команде, не ощутив длительность паузы между сборами.

Напомним, что матч сборных России и Катара пройдёт в Дохе 12 сентября. Игроки до 23 лет отправились в Египет на два матча с местной олимпийской командой.