Руслан Литвинов — о возможном переходе в Азию: «Нужно взвесить все за и против»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию.

Напомним, в конце прошлого года активно обсуждался возможный уход Российского футбольного союза из УЕФА, однако было принято решение остаться.

«Нужно взвесить все за и против. Сложно принимать решение, которое меняет полностью все, что происходит вокруг футбола в России. Думаю, знающие люди сделали правильно», — заявил Литвинов «Спорт-Экспрессу».

Сборная России пропустит предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в 2024 году. Причиной этому является отстранение российских сборных и клубов от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Участие России в чемпионате мира – 2026 остается под вопросом.