Митрофанов рассказал о работе над организацией матчей сборной России в октябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможности проведения матча сборной России в октябрьском окне.

«Вероятности в нашей жизни существуют любые. Но мы надеемся и работаем над тем, чтобы вероятности не наступили», — рассказал функционер Российского футбольного союза в интервью изданию «РБ Спорт». Ранее Митрофанов опроверг возможность встречи с европейской сборной.

Напомним, что на сентябрьском сборе российская национальная команда проводит два матча против олимпийской сборной Египта, а также встречу со сборной Катара.