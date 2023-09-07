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Митрофанов рассказал о работе над организацией матчей сборной России в октябре

07 Сентября 2023 • 19:33 Комментировать
Египет (олимп)
1:1
РОССИЯ
2-й тайм

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможности проведения матча сборной России в октябрьском окне.

«Вероятности в нашей жизни существуют любые. Но мы надеемся и работаем над тем, чтобы вероятности не наступили», — рассказал функционер Российского футбольного союза в интервью изданию «РБ Спорт». Ранее Митрофанов опроверг возможность встречи с европейской сборной.

Напомним, что на сентябрьском сборе российская национальная команда проводит два матча против олимпийской сборной Египта, а также встречу со сборной Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов
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