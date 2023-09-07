В РФС опровергли возможность матча против европейской сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов опроверг возможность матча национальной команды с соперником из Европы.

«С европейскими сборными переговоры не ведём. Это не европейская сборная точно», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Валерия Карпина проведут три встречи. 7 и 11 сентября состав до 23 лет встретится с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября основная команда отправится в Катар на матч против хозяев последнего чемпионата мира.