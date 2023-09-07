Руслан Литвинов: Катар достойно играл на чемпионате мира, будет интересный матч

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов поделился комментарием о предстоящем контрольном поединке против национальной команды Катара.

«Я думаю, будет интересная игра. На чемпионате мира Катар играл очень достойно», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 18:15 по мск.

Отметим, последние контрольные поединки удачно складывались для подопечных Валерия Карпина. В конце марта в Санкт-Петербурге был повержен Ирак (2:0), а на выезде сборная России добыла ничью с Ираном (1:1).