Руслан Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о том, деградирует ли национальная команда.

«Сборная деградировала? Тяжело говорить. Мы не играем с большими сборными, поэтому сравнивать не с чем», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

22-летний футболист принял участие в трех матчах сборной России, в которых не отметился результативными действиями.

В четверг, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с олимпийской сборной Египта. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.