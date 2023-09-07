В четверг вечером сборная России проведёт товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта. Команда Валерия Карпина уже прибыла на стадион в Суэце. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале сборной.

«Здесь +38 и очень душно», - говорится в подписи к видео.

Ранее стал известен состав сборной России на игру против олимпийской сборной Египта.

Стартовый свисток в матче между сборной России и олимпийской сборной Египта прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.