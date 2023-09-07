​Сборная России объявила состав на игру с египтянами

В четверг вечером сборная России проведёт товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Рулевой российской команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Агкацев, Лангович, Литвинов, Александров, Хлусевич (капитан), Прохин, Васильев, Коваленко, Гладышев, Кузнецов, Мусаев.

Стоит сказать, что за сборную России в этом матче выступят молодые игроки, чтобы соответствовать возрасту олимпийской сборной Египта.

Матч между сборной России и олимпийской сборной Египта стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.