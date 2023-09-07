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​Обляков поделился ожиданиями от матча с Катаром

07 Сентября 2023 • 17:52 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 18:15

Хавбек сборной России Иван Обляков сказал несколько слов о предстоящем товарищеском матче команды против национальной сборной Катара.

«Ожидания - сыграть матч, давно не виделись с ребятами. Показать свою игру, свой уровень», - слова Облякова приводит ТАСС.

Матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:15 по московскому времени.

Напомним, что в последний раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина в товарищеских играх сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Иван Обляков
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