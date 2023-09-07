​Обляков поделился ожиданиями от матча с Катаром

Хавбек сборной России Иван Обляков сказал несколько слов о предстоящем товарищеском матче команды против национальной сборной Катара.

«Ожидания - сыграть матч, давно не виделись с ребятами. Показать свою игру, свой уровень», - слова Облякова приводит ТАСС.

Матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:15 по московскому времени.

Напомним, что в последний раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина в товарищеских играх сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).