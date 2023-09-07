​Лисандро Мартинес вряд ли поможет Аргентине в игре с Эквадором

Защитник Лисандро Мартинес вряд ли выйдет на поле в матче первого тура отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Аргентины и Эквадора. Напомним, что в последней игре Премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед» Мартинес был заменён.

«Он почувствовал боль, и его заменили в качестве меры предосторожности. Они провели обследование, он в порядке. У нас нет необходимости рисковать, мы оценим ситуацию. С нашей стороны были бы чересчур торопливо использовать Мартинеса уже в игре против Эквадора. Посмотрим, что будет ко второму матчу», - сказал журналистам рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони.

Во втором туре отбора сборная Аргентины сыграет против Боливии.