Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Алексис Санчес пропустит матч с Уругваем

07 Сентября 2023 • 17:36 Комментировать

В ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, сборные Уругвая и Чили сыграют в первом туре отбора на чемпионат мира – 2026. Как сообщает El Deportivo, нападающий Алексис Санчес не поможет чилийской сборной в этой игре. Причина заключается в том, что физическое состояние 34-летнего футболиста в настоящий момент не является оптимальным.

В сборной Чили надеются, что Санчес будет готов сыграть во втором туре против Колумбии.

Напомним, что в конце лета Алексис Санчес вернулся в «Интер». В сезоне 2023/2024 чилийский футболист на поле ещё не выходил.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Алексис Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.09.23 в 01:30
Парагвай Парагвай
Перу Перу
2.29 3.20 3.55
Видео
08.09.23 в 02:00
Колумбия Колумбия
Венесуэла Венесуэла
1.48 4.40 7.80
Видео
08.09.23 в 03:00
Аргентина Аргентина
Эквадор Эквадор
1.38 4.90 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Сентября
18:46 · Чемпионат мира 2026
Руслан Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России
18:10 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России приехала на матч с египтянами, температура воздуха – 38 градусов видео
18:01 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России объявила состав на игру с египтянами
17:52 · Чемпионат мира 2026
​Обляков поделился ожиданиями от матча с Катаром
17:48 · Чемпионат мира 2026
​Лисандро Мартинес вряд ли поможет Аргентине в игре с Эквадором
17:36 · Чемпионат мира 2026
​Алексис Санчес пропустит матч с Уругваем
17:23 · Аргентина
​Кавани отреагировал на непопадание в сборную Уругвая
16:12 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту»
15:19 · Чемпионат мира 2026
​Тренер Аргентины рассказал о планах в отношении Месси
15:11 · Чемпионат мира 2026
​Матч России против Катара не пойдёт в рейтинг ФИФА
14:51 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин высказался о матче России против египтян 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Сборная России уверенно обыграла бы «Зенит»
13:20 · Чемпионат мира 2026
Самедов высказался о матче России против Катара
11:49 · Россия. Премьер-лига
Глебов не полетел на открытую тренировку сборной России
11:37 · Чемпионат мира 2026
Ринат Билялетдинов высказал мнение о матче сборных России и Египта
Все новости
Рекомендуем