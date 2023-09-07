​Алексис Санчес пропустит матч с Уругваем

В ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, сборные Уругвая и Чили сыграют в первом туре отбора на чемпионат мира – 2026. Как сообщает El Deportivo, нападающий Алексис Санчес не поможет чилийской сборной в этой игре. Причина заключается в том, что физическое состояние 34-летнего футболиста в настоящий момент не является оптимальным.

В сборной Чили надеются, что Санчес будет готов сыграть во втором туре против Колумбии.

Напомним, что в конце лета Алексис Санчес вернулся в «Интер». В сезоне 2023/2024 чилийский футболист на поле ещё не выходил.