Петржела: «Я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сборной России против олимпийской сборной Египта.

Чешский специалист отметил, что российская молодёжь на данный момент не сильнее египетской.

«Поэтому я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту. Россиянам не хватает соперничества с европейскими командами», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Первый поединок между сборными состоится сегодня, 7 сентября, в в Суэце на одноимённом стадионе. Свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.