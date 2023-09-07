​Тренер Аргентины рассказал о планах в отношении Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не планирует предоставлять отдых Лионелю Месси.

«Месси готов сыграть, и мы счастливы, что он у нас есть. Наш план заключается в том, чтобы он играл. Если ничего не случится, он будет играть столько, сколько сможет. Других намерений у нас нет. Для нас важно, что он может находиться на поле. Нет смысла держать его [в запасе], если у него нет проблем», - сказал Скалони журналистам.

В сентябре сборная Аргентины проведёт два стартовых матча отбора на чемпионат мира – 2026. Сначала «альбиселесте» сыграют против Эквадора, а затем – против Боливии.