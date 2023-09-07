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​Матч России против Катара не пойдёт в рейтинг ФИФА

07 Сентября 2023 • 15:11 Комментировать

Во вторник сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара. Эта игра не будет учтена при подсчёте рейтинга ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Игра не будет учитываться в рейтинге ФИФА, так как в матче будет неограниченное количество замен», - ответ РФС приводит Metaratings.

Матч Катар – Россия стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

Добавим, что сегодня, 7 сентября, сборная России будет играть против олимпийской сборной Египта. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Напомним, что из-за санкций сборная России в настоящий момент официальных игр не проводит.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Катара
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