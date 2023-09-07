​Сёмин высказался о матче России против египтян

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу ожиданий от товарищеского матча сборной России против олимпийской сборной Египта. По словам Сёмина, больших ожиданий от этой игры у него нет.

«Никаких больших ожиданий нет. Стоит задача - посмотреть молодых игроков, которые будут играть с такими же молодыми футболистами из Египта. Думаю, это будет неким сравнением того, как развивается футбол, который везде сейчас не очень прогрессирует», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин отметил, что эту игру нельзя называть проверкой на прочность, ведь она не является официальной. При этом экс-тренер «Локомотива» ожидает максимальной отдачи от российских футболистов.

Сборная России начнёт игру против олимпийской сборной Египта в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.