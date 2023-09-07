Самедов высказался о матче России против Катара

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Экс-игрок российской национальной команды Александр Самедов сказал несколько слов по поводу предстоящего поединка.

«Хорошо, что сборная вообще с кем-то сыграет, хорошо, что собралась. В любом случае это хороший соперник и участник чемпионата мира, мы давно не играли. И для одной, и для другой сборной это будет хороший спарринг», - цитирует Самедова ТАСС.

Напомним, что в последний раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Сегодня, 7 сентября, сборная России проведёт игру против олимпийской сборной Египта. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.