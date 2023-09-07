Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба сборной России вызвать в команду 49 человек.

«Игры сборной на сегодняшний день - это тест на прочность. Они показывают, в каком состоянии находится наш футбол в целом. Надо проверить, могут ли новые фамилии в нашей национальной команде сделать разницу и обыграть Катар. Надо понимать, есть ли у нас мастера или нет. Что с нами вообще происходит? Мы топчемся на месте или всё-таки растём? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, и нужен матч с Катаром», - сказал Игнатьев.

Сегодня, 7 сентября, национальная команда России сыграет с олимпийской сборной Египта. Текстовая онлайн-трансляция начнется в 19:00 на Liveresult.ru.