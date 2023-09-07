Ринат Билялетдинов высказал мнение о матче сборных России и Египта

Футбольный специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящей товарищеской игре между национальной командой России и олимпийской сборной Египта.

«Египтяне в более хорошем игровом тонусе, чем сборная России. Можно будет посмотреть наших молодых игроков в несколько иных условиях. Посмотрим, как футболисты смогут проявить себя», -- цитирует тренера «РБ Спорт».

Первый поединок между соперниками состоится сегодня, 7 сентября. Вторая встреча запланирована на 11 сентября.

В последнем матче сборная России играла против Ирака. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 2:0.