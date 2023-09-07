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Самедов высказался о матче России против Египта

07 Сентября 2023 • 09:37 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Александр Самедов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Не думаю, что будет большая проблема сыграть с Египтом, сборная всегда собирается после долгих пауз, ничего страшного в этом нет. В любом случае все опытные ребята», - передает слова Александра ТАСС.

Товарищеский поединок между сборными России и Египта состоится сегодня, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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Сборная России Александр Самедов Сборная Египта
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