Мостовой дал прогноз на матч сборной России против Египта

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборной России и олимпийской сборной Египта.

«Непонятно, каким составом сыграет Россия. Молодые игроки могут показать себя в матче с ровесниками из Египта. Как бы там ни было, я тут жду победы команды Карпина», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Контрольный поединок между национальными сборными состоится сегодня, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.