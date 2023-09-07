Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Силкин: «Сборная России собралась, чтобы показать своё существование»

07 Сентября 2023 • 08:25 Комментировать

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался касательно предстоящих товарищеских поединков национальной сборной России.

«Сборная России собирается, чтобы показать, что она есть, чтобы существовать! Не все соперники готовы с нами играть, но с теми, кто готов, надо играть. Рано или поздно всё закончится», - передает слова специалиста RT.

Напомним, что сборная России проводит тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. В этот промежуток времени подопечные Валерия Карпина сыграют две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта, и одну – против сборной Катара.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Силкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.09.23 в 01:30
Парагвай Парагвай
Перу Перу
2.29 3.20 3.55
Видео
08.09.23 в 02:00
Колумбия Колумбия
Венесуэла Венесуэла
1.48 4.40 7.80
Видео
08.09.23 в 03:00
Аргентина Аргентина
Эквадор Эквадор
1.38 4.90 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Сентября
09:37 · Чемпионат мира 2026
Самедов высказался о матче России против Египта
09:31 · Чемпионат мира 2026
Мостовой дал прогноз на матч сборной России против Египта
08:25 · Чемпионат мира 2026
Силкин: «Сборная России собралась, чтобы показать своё существование»
02:47 · Чемпионат мира 2026
Федерико Вальверде: «Всегда восхищался игрой Видаля»
06 Сентября
21:25 · США. МЛС
Скалони: Мы хотим увидеть Месси на чемпионате мира – 2026
20:45 · Чемпионат мира 2026
Роналду не знает, сыграет ли на чемпионате мира в 2026 году
18:42 · Чемпионат мира 2026
Агент: «Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Куман отреагировал на слова ван Галя о подстроенном под Месси чемпионате мира - 2022
12:16 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «У Сафонова появилась серьёзность, его нужно пробовать»
09:12 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Головин играет на уровне футболистов РПЛ»
05 Сентября
22:22 · Чемпионат мира 2026
Тапиа надеется, что Месси сыграет на чемпионате мира – 2026
17:46 · Чемпионат мира 2026
Агент Тюкавина — о сборной: «Нет смысла рисковать»
17:04 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о Пиняеве
16:52 · Чемпионат мира 2026
​Ван Дейк не согласен с ван Галем – тренер считает, что чемпионат мира подстроили под победу Месси 4
14:48 · Чемпионат мира 2026
​Карпин: «Задача сборной России – побеждать, но не любой ценой»
Все новости
Рекомендуем