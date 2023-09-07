Силкин: «Сборная России собралась, чтобы показать своё существование»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался касательно предстоящих товарищеских поединков национальной сборной России.

«Сборная России собирается, чтобы показать, что она есть, чтобы существовать! Не все соперники готовы с нами играть, но с теми, кто готов, надо играть. Рано или поздно всё закончится», - передает слова специалиста RT.

Напомним, что сборная России проводит тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. В этот промежуток времени подопечные Валерия Карпина сыграют две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта, и одну – против сборной Катара.