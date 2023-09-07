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Федерико Вальверде: «Всегда восхищался игрой Видаля»

07 Сентября 2023 • 02:47 Комментировать
Уругвай
...
Чили
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09.09 02:00

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде поделился восхищениями от игры Артуро Видаля.

9 сентября в 2:00 по московскому времени Уругвай примет на своём поле Чили в рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026. В преддверии матча Вальверде рассказал, как относится к Видалю, которого принято считать одним из лучших чилийских футболистов последних лет: «Я давно восхищаюсь им. Для меня он один из лучших игроков в Южной Америке и в мире. Я всегда старался следить за его игрой, когда смотрел футбол по телевизору, мне хотелось многое у него перенять», – заявил на пресс-конференции хавбек «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Чили Сборная Уругвая Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе Федерико Вальверде
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УРУГВАЙ ЧИЛИ
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