Федерико Вальверде: «Всегда восхищался игрой Видаля»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде поделился восхищениями от игры Артуро Видаля.

9 сентября в 2:00 по московскому времени Уругвай примет на своём поле Чили в рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026. В преддверии матча Вальверде рассказал, как относится к Видалю, которого принято считать одним из лучших чилийских футболистов последних лет: «Я давно восхищаюсь им. Для меня он один из лучших игроков в Южной Америке и в мире. Я всегда старался следить за его игрой, когда смотрел футбол по телевизору, мне хотелось многое у него перенять», – заявил на пресс-конференции хавбек «Реала».