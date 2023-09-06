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Объявлен список футболистов, которые полетели на первый матч сборной России с Египтом

06 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
Через 18 ч. 18 мин.

Стал известен список футболистов сборной России, которые полетели на первый товарищеский матч против олимпийской сборной Египта.

На первый матч полетели 22 игрока, лишь два из них «чистые» форварды. Наибольшее количество представителей из «Ростова» (4): Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин.

 

Напомним, что первый товарищеский матч состоится завтра, 7 сентября, в городе Суэц на одноимённом стадионе. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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Сборная России олимпийская сборная Египта
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