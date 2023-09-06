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Чемпионат мира 2026

Роналду не знает, сыграет ли на чемпионате мира в 2026 году

06 Сентября 2023 • 20:45 Комментировать
Словакия
...
Португалия
1 8.00 X 4.60 2 1.45
08.09 21:45

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном участии на чемпионате мира – 2026.

«В последнее время я стал жить сегодняшним днем. Теперь я не думаю о том, что будет в будущем. Моя цель — попасть на Евро-2024 и удачно там выступить, а дальше будем смотреть. Нужно наслаждаться текущим моментом», — приводит слова Роналду Cabine Desportiva.

Сборная Португалии выиграла все четыре матча в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024, набрав 12 очков.

8 сентября португальская национальная команда сыграет против Словакии, а 11 сентября — против Люксембурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд
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