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Агент: «Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную»

06 Сентября 2023 • 18:42 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
Через 23 ч. 14 мин.

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вызове футболиста в сборную России.

 «У сборной непростой период, но, общаясь со многим ребятами, вижу, что для них вызов в национальную команду — не пустой звук. И Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную. Стремится к этому», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

Напомним, Головин был вызван на сентябрьский сбор национальной команды, в ходе которого команда Валерия Карпина дважды сыграет с олимпийской сборной Египта, а также встретится с Катаром.

На счету Головина 45 матчей за сборную России, 5 забитых мячей и 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин Александр Клюев
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