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Куман отреагировал на слова ван Галя о подстроенном под Месси чемпионате мира - 2022

06 Сентября 2023 • 17:21 Комментировать

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на слова Луи ван Галя. Бывший тренер «оранжевых» считает, что чемпионат мира – 2022 подстроили под победу Лионеля Месси.

«Я бы так не сказал. В Испании мне иногда казалось, что предпочтение отдавалось «Реалу», а не «Барселоне». Но если вы не можете это подтвердить, вам не следует ничего говорить», - цитирует Кумана NOS.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти после ничьей 2:2. Дальше Лионель Месси и компания обыграли Хорватию в полуфинале и Францию в финале. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Луи Ван Галь Рональд Куман сборная Нидерландов
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