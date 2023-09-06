Куман отреагировал на слова ван Галя о подстроенном под Месси чемпионате мира - 2022

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на слова Луи ван Галя. Бывший тренер «оранжевых» считает, что чемпионат мира – 2022 подстроили под победу Лионеля Месси.

«Я бы так не сказал. В Испании мне иногда казалось, что предпочтение отдавалось «Реалу», а не «Барселоне». Но если вы не можете это подтвердить, вам не следует ничего говорить», - цитирует Кумана NOS.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти после ничьей 2:2. Дальше Лионель Месси и компания обыграли Хорватию в полуфинале и Францию в финале.