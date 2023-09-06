Пономарёв: «Головин играет на уровне футболистов РПЛ»

Ветеран сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина, приехавшего на сентябрьский сбор национальной команды.

«Не думаю, что качество игры сильно изменится от присутствия Головина. Головин ведь не Месси. Что он может сделать? Да ничего! Он играет так же, как и наши в России. Ничего серьезного», - передает слова эксперта Betonmobile.

В активе Головина один гол в четырех матчах нынешнего сезона Лиги 1.

Сборная России в сентябре проведет два матча с олимпийской сборной Египта и один спарринг сыграет против Катара.