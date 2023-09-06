Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Пономарёв: «Головин играет на уровне футболистов РПЛ»

06 Сентября 2023 • 09:12 Комментировать

Ветеран сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина, приехавшего на сентябрьский сбор национальной команды.

«Не думаю, что качество игры сильно изменится от присутствия Головина. Головин ведь не Месси. Что он может сделать? Да ничего! Он играет так же, как и наши в России. Ничего серьезного», - передает слова эксперта Betonmobile.

В активе Головина один гол в четырех матчах нынешнего сезона Лиги 1.

Сборная России в сентябре проведет два матча с олимпийской сборной Египта и один спарринг сыграет против Катара.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
09:12 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Головин играет на уровне футболистов РПЛ»
05 Сентября
22:22 · Чемпионат мира 2026
Тапиа надеется, что Месси сыграет на чемпионате мира – 2026
17:46 · Чемпионат мира 2026
Агент Тюкавина — о сборной: «Нет смысла рисковать»
17:04 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о Пиняеве
16:52 · Чемпионат мира 2026
​Ван Дейк не согласен с ван Галем – тренер считает, что чемпионат мира подстроили под победу Месси 1
14:48 · Чемпионат мира 2026
​Карпин: «Задача сборной России – побеждать, но не любой ценой»
14:32 · Чемпионат мира 2026
​Карпин дал понять, что Пиняев может не сыграть за сборную России
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Карпин: «Сейчас российские футболисты не востребованы в Европе»
14:20 · Чемпионат мира 2026
​У Карпина спросили, соберётся ли сборная России в октябре
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Нельзя сказать, что Сафонова невозможно сдвинуть в клубе и сборной»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, вернётся ли Зобнин в сборную России
13:50 · Чемпионат мира 2026
​Карпин ответил на вопрос о возможном снятии санкций с России
13:29 · Чемпионат мира 2026
Кафанов рассказал, какие вратари будут играть с египтянами
13:22 · Чемпионат мира 2026
Пиняев прокомментировал вызов в сборную России
13:21 · Чемпионат мира 2026
В сборной России назвали основного вратаря
Все новости
Рекомендуем