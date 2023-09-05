Тапиа надеется, что Месси сыграет на чемпионате мира – 2026

Президент федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа высказался о возможном участии Лионеля Месси в чемпионате мира – 2026.

«Я могу представить, что Месси сыграет на ЧМ-2026. Я бы очень хотел увидеть его там. Конечно, все будет зависеть от его решения, но я мечтаю, чтобы он сыграл», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Напомним, 36-летний Месси стал чемпионом мира в 2022 году вместе со сборной Аргентины, одолев в финале мундиаля сборную Франции.

Стоит отметить, что по итогам ЧМ-2022 Месси был признан лучшим игроком турнира, забив семь мячей в семи матчах. Помимо этого, нападающий стал автором трех результативных передач.