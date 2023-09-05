Агент Тюкавина — о сборной: «Нет смысла рисковать»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о состоянии своего клиента.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист покинул расположение сборной России по медицинским причинам.

«Ничего серьезного, просто врачи посоветовали взять паузу, чтобы к матчу с «Пари НН» быть полностью в кондициях. Если бы речь шла про отборочные матчи сборной — другое дело, а так нет смысла рисковать», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

7 и 11 сентября сборная России проведет товарищеские матчи против олимпийской команды Египта. Помимо этого, 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Катаром.