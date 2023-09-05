​Ван Дейк не согласен с ван Галем – тренер считает, что чемпионат мира подстроили под победу Месси

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь сказал, что чемпионат мира – 2022 года был подстроен под победу Лионеля Месси со сборной Аргентины. Комментарий на этот счёт дал защитник «оранжевых» Виргил ван Дейк.

«Я слышал о словах ван Галя. Конечно, это просто его мнение. Каждый имеет право на своё мнение. Лично я мнение ван Галя не разделяю», - сказал ван Дейк, чьи слова приводит NOS.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сборные Нидерландов и Аргентины пересекались в четвертьфинале. «Альбиселесте» одержали победу в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей 2:2.