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​Ван Дейк не согласен с ван Галем – тренер считает, что чемпионат мира подстроили под победу Месси

05 Сентября 2023 • 16:52 Комментировать (1)

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь сказал, что чемпионат мира – 2022 года был подстроен под победу Лионеля Месси со сборной Аргентины. Комментарий на этот счёт дал защитник «оранжевых» Виргил ван Дейк.

«Я слышал о словах ван Галя. Конечно, это просто его мнение. Каждый имеет право на своё мнение. Лично я мнение ван Галя не разделяю», - сказал ван Дейк, чьи слова приводит NOS.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сборные Нидерландов и Аргентины пересекались в четвертьфинале. «Альбиселесте» одержали победу в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Луи Ван Галь Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
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Комментарии (1)
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NOBODY
05 Сентября 2023 в 17:37
надо же, ван Галь дело говорит - очень похоже было!!!
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