​Карпин: «Задача сборной России – побеждать, но не любой ценой»

Наставник сборной России Валерий Карпин в ходе общения с журналистами ответил на вопрос насчёт задач команды. У специалиста спросили, стоит ли перед сборной задача побеждать.

«Побеждать, но не любой ценой», - сказал Карпин.

Также Карпин говорил, что в сборной России не будут рисковать здоровьем полузащитника Сергея Пиняева. У представителя «Локомотива» имеются проблемы.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт в четверг, 7 сентября. Команда Валерия Карпина будет играть против олимпийской сборной Египта. В этом матче возраст российских футболистов будет соответствовать возрасту соперников.